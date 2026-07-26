Gargano | lieve scossa di terremoto Nel pomeriggio

Notizia in breve

Nel primo pomeriggio, in provincia di Foggia, si è avuta una scossa di terremoto di magnitudo 2,2. L’epicentro si trovava a sei chilometri da Manfredonia e a nove da Monte Sant’Angelo. Nessun danno o feriti sono stati segnalati. La terra ha tremato brevemente, senza causare ulteriori conseguenze. La zona è stata monitorata dalle autorità locali.