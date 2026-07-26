Gargano | lieve scossa di terremoto Nel pomeriggio
Nel primo pomeriggio, in provincia di Foggia, si è avuta una scossa di terremoto di magnitudo 2,2. L’epicentro si trovava a sei chilometri da Manfredonia e a nove da Monte Sant’Angelo. Nessun danno o feriti sono stati segnalati. La terra ha tremato brevemente, senza causare ulteriori conseguenze. La zona è stata monitorata dalle autorità locali.
Un lieve terremoto è stato registrato nel primo pomeriggio in provincia di Foggia. Magnitudo 2,2 con epicentro a sei chilometri da Manfredonia e nove da Monte Sant’Angelo. Sisma registrato alle 14,23. (immagine: tratta da emsc.eu) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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