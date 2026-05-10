Terremoto | lieve scossa epicentro nei pressi di San Giovanni Rotondo Magnitudo 2,2 nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio si è verificata una lieve scossa di terremoto alle 14:54, con epicentro a circa tre chilometri da San Giovanni Rotondo. La magnitudo rilevata è di 2,2. Non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata avvertita in alcune zone limitrofe all'epicentro. Le autorità monitorano la situazione e continueranno a fornire aggiornamenti.

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