Terremoto | lieve scossa epicentro nei pressi di San Giovanni Rotondo Magnitudo 2,2 nel primo pomeriggio
Nel primo pomeriggio si è verificata una lieve scossa di terremoto alle 14:54, con epicentro a circa tre chilometri da San Giovanni Rotondo. La magnitudo rilevata è di 2,2. Non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata avvertita in alcune zone limitrofe all'epicentro. Le autorità monitorano la situazione e continueranno a fornire aggiornamenti.
Scossa registrata alle 14,54. Epicentro a tre chilometri da San Giovanni Rotondo. Magnitudo 2,2. (immagine: tratta da emsc) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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