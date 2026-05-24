Terremoto in provincia di Latina | lieve scossa a Priverno

Notizia in breve

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina a Priverno, in provincia di Latina, con epicentro nella stessa zona. La sequenza sismica è stata confermata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa è stata classificata come lieve e non sono stati segnalati danni o feriti. La popolazione ha avvertito il terremoto, ma non si sono verificati ulteriori eventi sismici nelle ore successive.