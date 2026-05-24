Terremoto in provincia di Latina | lieve scossa a Priverno
Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina a Priverno, in provincia di Latina, con epicentro nella stessa zona. La sequenza sismica è stata confermata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa è stata classificata come lieve e non sono stati segnalati danni o feriti. La popolazione ha avvertito il terremoto, ma non si sono verificati ulteriori eventi sismici nelle ore successive.
Terremoto nella provincia di Latina, con epicentro a Piverno. La scossa c’è stata nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, come confermato anche dal sito dell’Ingv.Il sisma c’è stato alle 8.41 di oggi, con una magnitudo di 2.0 ed è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Terremoto in Romagna: due scosse ravvicinate, paura e Gente in Strada
Notizie e thread social correlati
Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina: epicentro a Priverno, magnitudo di 2Una scossa di terremoto con magnitudo 2 si è verificata questa mattina nella provincia di Latina, con epicentro a Priverno.
Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nel genovesato
Temi più discussi: Terremoto oggi a Macerata, scossa di magnitudo 3.6. Svegliato di soprassalto, per fortuna è stata breve; Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina: epicentro a Priverno, magnitudo di 2; Perù, terremoto di magnitudo 6,1 scuote la provincia di Ica e il sud del Paese; Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo.
Lieve scossa di terremoto in provincia di Latina: epicentro a PrivernoNuovo movimento sismico in provincia di Latina nella mattinata di oggi. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel ... latinapress.it
Terremoto in provincia di Macerata, nelle Marche, a Fiordimonte. Magnitudo 3.6. I dettagli facebook
Perù, terremoto di magnitudo 6,1 scuote la provincia di Ica e il sud del Paese x.com
Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina: epicentro a Priverno, magnitudo di 2Una scossa di terremoto si è verificata nella mattina di oggi nella provincia pontina con epicentro a Priverno e magnitudo 2 ... fanpage.it
Mosaico bizantino antico da una chiesa con pavoni e un'iscrizione greca nell'attuale Turchia reddit