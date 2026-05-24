Terremoto in provincia di Latina | lieve scossa a Priverno

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina a Priverno, in provincia di Latina, con epicentro nella stessa zona. La sequenza sismica è stata confermata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa è stata classificata come lieve e non sono stati segnalati danni o feriti. La popolazione ha avvertito il terremoto, ma non si sono verificati ulteriori eventi sismici nelle ore successive.

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Terremoto nella provincia di Latina, con epicentro a Piverno. La scossa c’è stata nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, come confermato anche dal sito dell’Ingv.Il sisma c’è stato alle 8.41 di oggi, con una magnitudo di 2.0 ed è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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