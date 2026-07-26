Le auto e le moto sfrecciano in piena notte lungo via Romano Visconti, a Basiglio, creando situazioni di gara non autorizzate. I residenti denunciano un aumento di queste attività e chiedono maggiori controlli. La situazione è aggravata dalla presunta inosservanza dell’ordinanza emessa dal sindaco, che regolamenta il comportamento nel quartiere. Non sono stati riportati interventi immediati da parte delle forze dell’ordine per risolvere il problema.

Auto e moto che sfrecciano in piena notte lungo via Romano Visconti, trasformata di fatto in una pista da corsa. Al centro delle polemiche anche la recente ordinanza emanata dal sindaco, che secondo diversi residenti non verrebbe rispettata. Sui social è esplosa la protesta dei cittadini di Milano 3, esasperati dalle corse notturne che si verificano soprattutto il venerdì e il sabato sera. Via Romano Visconti, un lungo rettilineo privo di rallentatori e di sistemi di controllo della velocità, è indicata come il tratto maggiormente interessato dal fenomeno. C’è chi invoca una maggiore presenza di polizia locale e carabinieri e chi, invece, ritiene che siano necessari interventi strutturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Gare notturne’ a Basiglio. Cittadini esasperati: "Servono più controlli"

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