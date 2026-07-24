Numerosi cittadini hanno segnalato episodi di liti, furti e degrado nel Gasometro. La richiesta di maggiori controlli è stata avanzata più volte. Nel frattempo, è stata completata l’installazione di nuova illuminazione, un intervento che alcuni residenti avevano richiesto sin dalla nascita del loro gruppo.

"Abbiamo accolto con soddisfazione la nuova illuminazione del Gasometro, un intervento che abbiamo richiesto fin dalla nascita del nostro gruppo e che rappresenta un risultato importante per tutto il quartiere. Dopo circa due settimane dall’inaugurazione, però, dobbiamo prendere atto che le nuove luci, da sole, non bastano. Le segnalazioni che stiamo ricevendo raccontano di una situazione tornata ai livelli dello scorso anno, se non addirittura peggiore. Per questo chiediamo un intervento complessivo che affianchi agli investimenti già realizzati un rafforzamento dei controlli e della sorveglianza dell’area". A dirlo sono i portavoce della community Voci dal Gasometro, alla luce delle numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane da residenti e frequentatori dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gasometro, raffica di segnalazioni dei cittadini: "Liti, furti e degrado: servono più controlli"

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