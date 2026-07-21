Una serie di furti e danni alle proprietà private ha coinvolto la zona di La Vettola, con case, auto e orti presi di mira. La comunità locale denuncia di essere esasperata e chiede con urgenza maggiori controlli per fermare le incursioni. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che si sono rivolti alle autorità locali per chiedere interventi immediati. Nessuna informazione su eventuali arresti o indagini in corso.

Pisa, 21 luglio 2026 – Furti, incursioni e danni nelle proprietà private. La denuncia arriva da La Vettola con il portavoce della comunità Bernardo Lelli: case, auto e orti presi di mira. “Siamo devastati, stiamo pensando a una manifestazione, chiediamo più controlli. Nella notte fra domenica e lunedì sono state diverse le incursioni. In alcuni casi i cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine che però non sono arrivate perché non avevano personale. Capisco che sia difficile anche per loro, ma una risposta qui va data per evitare che si parli di ronde o giustizia fai da te. Non è proprio il caso”. Ed eccoli i racconti dei residenti. La Vettola 3,20 di notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti alla Vettola: “Siamo esasperati, servono controlli”

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