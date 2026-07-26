Le fiamme sono divampate nel garage interrato di un hotel a Corciano, causando l’evacuazione dell’intera struttura. L’allarme è scattato intorno alle 2, quando i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per spegnere l’incendio nell’autorimessa sotterranea. Nessuna informazione sulle cause o eventuali feriti. La struttura è stata temporaneamente chiusa per i controlli di sicurezza.

Fiamme nel garage interrato dell’hotel Quattrotorri di Corciano. Allarme intorno alle 2 circa, quando i vigili del fuoco del comando di Perugia sono stati chiamati a intervenire per l’incendio scoppiato nell’autorimessa interrata della struttura ricettiva cortonese. L’incendio ha coinvolto due autovetture elettriche; i fumi generati si sono propagati in parte alla struttura alberghiera. Tutti gli ospiti sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale durante le operazioni di spegnimento e di bonifica per evitare che proprio i fumi potessero avere conseguenze sulle persone. Operazione di evacuazione avvenuta secondo copione e senza particolari complicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Garage a fuoco. Evacuato l’albergo

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Hampton Inn near North Naples evacuated after mini fridge catches on fire

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