Garage avvolto dalle fiamme ferito un vigile del fuoco | villetta sotto sequestro
Un incendio ha distrutto il garage di una villetta nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno a Castelletto, frazione di Leno. Le fiamme hanno avvolto il garage e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento, uno dei vigili è rimasto ferito. La villetta è stata posta sotto sequestro.
Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento di un violento incendio che nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno ha devastato il garage di una villetta a Castelletto, frazione di Leno. L'allarme è scattato attorno alle 17. Sul posto sono intervenute diverse squadre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Garage Fire Extends To Home, Fullerton, CA
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