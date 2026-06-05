Garage avvolto dalle fiamme ferito un vigile del fuoco | villetta sotto sequestro

Un incendio ha distrutto il garage di una villetta nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno a Castelletto, frazione di Leno. Le fiamme hanno avvolto il garage e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento, uno dei vigili è rimasto ferito. La villetta è stata posta sotto sequestro.

Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento di un violento incendio che nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno ha devastato il garage di una villetta a Castelletto, frazione di Leno. L'allarme è scattato attorno alle 17. Sul posto sono intervenute diverse squadre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garage Fire Extends To Home, Fullerton, CA

Notizie e thread social correlati

Rogo a Castelletto: villetta devastata dal fuoco e un vigile feritoUn incendio ha interessato una villetta a Castelletto, causando danni significativi.

Tetto di una palazzina abitata avvolto dalle fiamme: vigili del fuoco in azioneIl 31 maggio 2026, un incendio si è sviluppato in un edificio secondario e ha raggiunto il tetto di una palazzina abitata a Fiè allo Sciliar.

Fiamme nel garage all’alba: paura in una villetta, due anziani intossicatiPoteva finire molto peggio. Un incendio divampato all’alba di oggi all’interno del garage di una casa singola in via Ancona, a Torri di Quartesolo, ha ... ecovicentino.it

Garage in fiamme a CovelanoIntervento dei Vigili del fuoco ieri per un incendio in un garage a Covelano. Già durante l'avvicinamento, a causa delle fiamme ben visibili e della limitata disponibilità di acqua, il livello di ... ansa.it