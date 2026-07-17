Un incendio ha interessato l’ultimo piano di un albergo a Gabicce, con fiamme che si sono estese dalla terrazza. Due persone sono state intossicate, una delle quali in condizioni gravi. Il fumo ha riempito i piani inferiori, rendendo difficile la circolazione dell’aria e costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Pesaro, 17 luglio 2026 – Le fiamme sono divampate nella terrazza all’ultimo piano. Da lì, l’incendio si è propagato e il fumo ha iniziato a scendere e a saturare l’aria anche di quelli più in basso. Ieri, poco dopo le 16, dall’hotel Plaza in via Circonvallazione dietro a viale della Repubblica nel centro di Gabicce Mare, si è levata un colonna di fumo ben visibile dal mare. Dapprima piccola, tanto che fra i bagnanti qualcuno ha pensato che fosse causata dall’accensione delle griglie per la Rustida dei bagnini in programma in serata. Poi si è fatta via via sempre più grande e scura. L’incendio si è infatti sviluppato rapidamente causando due intossicati, di cui una grave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorno di fuoco a Gabicce, incendio nell’albergo: 2 intossicati, una grave

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