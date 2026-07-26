Il Comune di Milano ha pubblicato un bando per l’affitto di un locale di 300 metri quadrati, situato sulla via Pellico con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele II. Il locale, attualmente occupato da un bar che ha deciso di chiudere, viene messo all’asta con una base di 867.000 euro all’anno. La gara sarà aperta a chi intende proporre un’offerta per la gestione dello spazio. La scadenza per la presentazione delle offerte non è ancora stata comunicata.

Milano, 26 luglio 2026 – Il Comune di Milano ha pubblicato il bando per l' affitto di un locale di 300 metri con vetrina su via Pellico e affaccio con tre lunette sulla Galleria Vittorio Emanuele II dove ora si trova un bar che ha deciso di chiudere. La base d'asta per la concessione di 18 anni è di 867mila euro all'anno. https:www.ilgiorno.itmilanocronacatoro-rampante--galleria-restauro-testicoli-mfqgwsaw Offerte, pre-qualifiche e asta . Le offerte devono essere presentate entro il 30 settembre, le buste saranno aperte in seduta pubblica il 2 ottobre e la gara si svolgerà in due fasi: chi supererà la prima di pre-qualifica, con la valutazione della qualità del progetto presentato, potrà partecipare all'asta pubblica all'incanto, che si svolgerà a rilanci non inferiori a 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galleria Vittorio Emanuele II, in affitto un locale: base d'asta 867mila euro all’anno

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