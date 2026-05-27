Il mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato sottoposto a interventi di restauro a causa dei danni causati dal passaggio continuo dei turisti. Il mosaico rappresenta uno dei simboli cittadini e si trova all’ingresso della galleria. L’intervento mira a preservare l’opera, che si presenta molto usurata, e a mantenere l’aspetto originale del mosaico. La ristrutturazione è stata avviata di recente e coinvolge tecniche di conservazione specifiche per questo tipo di mosaico.

Il mosaico del toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele Il, uno dei simboli di Milano, è oggetto di restauro. A causa della continua giravolta con il tallone dei turisti che visitano la città, le tessere rosa che compongono i suoi genitali vengono consumate formando un piccolo cratere. “E’ una tradizione che risale all’Ottocento. Periodicamente però va rifatto il mosaico, l’ultima volta lo abbiamo fatto nel 2017. Continuiamo a farlo per tenere questo spazio bello a disposizione di tutti”, ha detto Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche di Milano. “Sono passati nove anni dall’ultimo restauro, credo che sia un lasso di tempo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, al via il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II: consumato dai turisti

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