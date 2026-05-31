Il toro della galleria Vittorio Emanuele a Milano, recentemente restaurato, ha già iniziato lavori di riparazione. Si tratta di interventi che potrebbero essere stati necessari a causa di una possibile dimenticanza o di danni emersi dopo il restauro. I lavori sono stati avviati subito dopo il ripristino dell’opera. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici degli interventi né sulla durata prevista.

Il toro della galleria Vittorio Emanuele a Milano appena restaurato è già alle prese con nuovi lavori forse per una "dimenticanza". Pare infatti che il restauro abbia cancellato i celeberrimi testicoli a cui è legato un rito propiziatorio che risale al 1877: basta compiervi tre giri col piede destro per assicurarsi fortuna e fertilità. "I testicoli del toro non sono spariti - assicurano da Palazzo Marino - è stato solo usato un mosaico più chiaro rispetto a quello dell'ultimo restauro del 2017 per renderlo più simile all'originale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, subito nuovi lavori al toro della galleria Vittorio Emanuele

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