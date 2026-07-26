Gabriel Langton manca la presa alla sbarra cade sul collo e resta a terra | grande paura dimesso dall'ospedale

Notizia in breve

Durante la finale del concorso a squadre di ginnastica ai Giochi del Commonwealth, il ginnasta inglese di 19 anni ha perso la presa alla sbarra, cadendo sul collo e restando a terra. Le immagini della caduta sono state riprese e diffuse, mostrando la scena. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. Non ci sono segnalazioni di ferite gravi o complicazioni.