Gabriel Langton manca la presa alla sbarra cade sul collo e resta a terra | grande paura dimesso dall'ospedale
Durante la finale del concorso a squadre di ginnastica ai Giochi del Commonwealth, il ginnasta inglese di 19 anni ha perso la presa alla sbarra, cadendo sul collo e restando a terra. Le immagini della caduta sono state riprese e diffuse, mostrando la scena. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. Non ci sono segnalazioni di ferite gravi o complicazioni.
Grande paura per il 19enne ginnasta inglese Gabriel Langton durante la finale del concorso a squadre di ginnastica ai Giochi del Commonwealth. Le immagini del video della caduta alla sbarra sono spaventose, fortunatamente sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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