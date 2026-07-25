Caduta horror in gara | ginnasta manca la sbarra e finisce in ospedale
Durante i Giochi del Commonwealth di Glasgow, un ginnasta è caduto mentre eseguiva un esercizio alla sbarra, mancando una presa e finendo con il peso sul collo. L'atleta è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa momentaneamente. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute attuali.
Tremendo incidente ai Giochi del Commonwealth di Glasgow, dove il ginnasta Gabriel Langton, alle prese con l'esercizio alla sbarra, è caduto a metà del suo esercizio dopo aver mancato una presa, atterrando con tutto il peso sul collo. La gara è stata subito interrotta e l'inglese è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
GIORGIA SI ROMPE LA GAMBA PERCHÈ CADE DAL GONFIABILE E FINISCE IN OSPEDALE!
Notizie e thread social correlati
MotoGP: spaventosa caduta per Bezzecchi, finisce in ospedaleDurante il Gran Premio di Assen, un pilota è caduto violentemente durante la gara.
Assurda La T Gema. Ultimo quarto horror. Chiusi forza gara-5Nel corso di una partita decisiva, la squadra UMANA ha battuto La T Gema con il punteggio di 69-64, chiudendo la serie in quattro partite.