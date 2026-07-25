Caduta horror in gara | ginnasta manca la sbarra e finisce in ospedale

Da video.gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i Giochi del Commonwealth di Glasgow, un ginnasta è caduto mentre eseguiva un esercizio alla sbarra, mancando una presa e finendo con il peso sul collo. L'atleta è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa momentaneamente. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute attuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tremendo incidente ai Giochi del Commonwealth di Glasgow, dove il ginnasta Gabriel Langton, alle prese con l'esercizio alla sbarra, è caduto a metà del suo esercizio dopo aver mancato una presa, atterrando con tutto il peso sul collo. La gara è stata subito interrotta e l'inglese è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

caduta horror in gara ginnasta manca la sbarra e finisce in ospedale
© Video.gazzetta.it - Caduta horror in gara: ginnasta manca la sbarra e finisce in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIORGIA SI ROMPE LA GAMBA PERCHÈ CADE DAL GONFIABILE E FINISCE IN OSPEDALE!

Video GIORGIA SI ROMPE LA GAMBA PERCHÈ CADE DAL GONFIABILE E FINISCE IN OSPEDALE!

Notizie e thread social correlati

MotoGP: spaventosa caduta per Bezzecchi, finisce in ospedaleDurante il Gran Premio di Assen, un pilota è caduto violentemente durante la gara.

Assurda La T Gema. Ultimo quarto horror. Chiusi forza gara-5Nel corso di una partita decisiva, la squadra UMANA ha battuto La T Gema con il punteggio di 69-64, chiudendo la serie in quattro partite.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web