Caduta horror in gara | ginnasta manca la sbarra e finisce in ospedale

Notizia in breve

Durante i Giochi del Commonwealth di Glasgow, un ginnasta è caduto mentre eseguiva un esercizio alla sbarra, mancando una presa e finendo con il peso sul collo. L'atleta è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa momentaneamente. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute attuali.