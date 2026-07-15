Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Amir, che era sotto protezione della polizia, ha manifestato paura. Ora riceve assistenza dalla comunità bengalese di Roma.

«Amir ha paura dopo essere stato dimesso dall'ospedale dove era sotto la protezione della polizia. Adesso è assistito dalla comunità bengalese di Roma ma ha paura. E per questo ho chiesto ai pm di farlo scortare anche durante i suoi spostamenti». Così l'avvocato Fabrizio Gallo che assiste sia il 20enne scampato alla strage di Casalotti di tre settimane fa sia i suoi parenti a Roma. «Il giovane - spiega al Corriere - vuole tornare a casa sua e per questo ho anche chiesto il dissequestro dell'appartamento. Poi anche quello delle salme dei genitori e della sorellina: vuol fare celebrare i funerali laici qui a Roma e quelli religiosi in Bangladesh. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Strage di Casalotti, «Amir ha paura dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Deve essere protetto»

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