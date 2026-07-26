Futuro Nazionale il referente locale è Max Felletti

Il referente locale di Futuro Nazionale è Max Felletti. Comacchio e i Lidi sono stati indicati come aree strategiche per la provincia di Ferrara. Sono state evidenziate potenzialità significative e criticità che richiedono interventi concreti.

Comacchio e i Lidi rappresentano un territorio strategico per l’intera provincia di Ferrara, con grandi potenzialità ma anche con criticità che meritano risposte concrete. La nascita del Comitato 1730 testimonia la volontà di Futuro Nazionale di essere sempre più presente tra i cittadini". Così Davide Bergamini, deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, commenta la nascita sul territorio ferrarese del Comitato 1730 di Comacchio, che avrà come referente Max Felletti. "A Felletti – prosegue Bergamini – va il compito di coordinare un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità con passione e spirito di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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