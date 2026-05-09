Nasce il Comitato Costituente 492 di Futuro Nazionale | la referente territoriale è Carola Profeta

A Pescara è stato istituito il Comitato Costituente 492 di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. La referente territoriale del nuovo organismo è Carola Profeta. Il comitato si propone di creare un punto di incontro tra cittadini e politica, offrendo uno spazio di partecipazione e confronto civico. La nascita di questa struttura si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal partito a livello locale.

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Anche a Pescara arriva il Comitato costituente 492 di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci, per offrire uno spazio di partecipazione politica e confronto civico aperto ai cittadini.Il Comitato, guidato dalla referente territoriale Carola Profeta, avvierà sul territorio una.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: "Futuro Nazionale": nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale ValdarnoArezzo, 13 marzo 2026 – Nel Valdarno prende forma una nuova realtà politica: nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, primo passo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce il comitato costituente Futuro Nazionale – Arluno632; Futuro Nazionale: Una provocazione, i negozi italiani cedono il passo; Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Lamezia 144 annuncia gazebo in piazza sul territorio; Futuro Nazionale arriva a Busto Garolfo, D'Elia e Binaghi soci fondatori. Ma Insieme per Busto non si scioglie. Nasce il Comitato Costituente 492 di Futuro Nazionale: la referente territoriale è Carola ProfetaIl Comitato, guidato dalla referente territoriale Carola Profeta, avvierà sul territorio una serie di appuntamenti dedicati al tesseramento nel partito del generale Vannacci ... ilpescara.it Il generale Vannacci sbarca a Santa Teresa: nasce il comitato di Futuro NazionaleNasce anche a Santa Teresa di Riva il comitato costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico promosso dal generale Roberto Vannacci. A guidarlo è Filippo Villari, 37 anni, laureato in Ingegne ... sikilynews.it Valguarnera: nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale del Generale Vannacci x.com