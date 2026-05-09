Nasce il Comitato Costituente 492 di Futuro Nazionale | la referente territoriale è Carola Profeta

Da ilpescara.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara è stato istituito il Comitato Costituente 492 di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. La referente territoriale del nuovo organismo è Carola Profeta. Il comitato si propone di creare un punto di incontro tra cittadini e politica, offrendo uno spazio di partecipazione e confronto civico. La nascita di questa struttura si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal partito a livello locale.

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Anche a Pescara arriva il Comitato costituente 492 di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci, per offrire uno spazio di partecipazione politica e confronto civico aperto ai cittadini.Il Comitato, guidato dalla referente territoriale Carola Profeta, avvierà sul territorio una.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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