Futuro Nazionale Di Capua eletto referente regionale | Campania laboratorio del Mezzogiorno

L’avvocato Catello Di Capua è stato eletto referente regionale campano di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. Durante il suo incarico, ha definito la Campania come un laboratorio del Mezzogiorno. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal movimento. Di Capua assume il ruolo in un momento di riorganizzazione del movimento a livello locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’avvocato Catello Di Capua è il nuovo referente regionale campano di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea regionale del partito, in vista dell’Assemblea Costituente nazionale in programma il 12 e 13 giugno prossimi. Di Capua ha ottenuto 105 preferenze, precedendo Carmine Angelino con 28 voti, Carmela Rescigno con 15 e Antonella Lettieri con 13. “ Da oggi si apre una fase nuova per Futuro Nazionale in Campania”, ha dichiarato Di Capua. “La nostra regione, per peso elettorale e centralità nel Mezzogiorno, può diventare il principale laboratorio politico del movimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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