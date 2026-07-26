Furgone sulla folla al Pride di Berlino | un morto e 15 feriti

Da quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il corteo del Pride a Berlino, causando un morto e 15 feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, mentre il Christopher Street Day si concludeva. La polizia ha aperto un’indagine e non ha ancora chiarito le motivazioni dietro l’attacco. La scena è stata descritta come improvvisa e violenta, con le forze dell’ordine intervenute immediatamente sul luogo.

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Terrore a Berlino. Un furgone è stato lanciato sulla folla intorno alle 22 di ieri durante il Christopher Street Day, il pride della capitale tedesca, nel parco Tiergarten, dove è terminato il corteo. La polizia ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell’incidente che ha visto un minivan entrare a tutta velocità nel parco cittadino e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. La manifestazione commemora i moti di Stonewall, iniziati nelle prime ore del 28 giugno 1969 dopo un’irruzione della polizia nello Stonewall Inn, locale frequentato dalla comunità omosessuale di New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Berlino, ore 22: furgone sulla folla del Pride. Conducente in fuga, nessun fermato.

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