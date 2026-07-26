Durante il Pride a Berlino, un furgone ha investito la folla causando un morto e 15 feriti. La polizia ha avviato una caccia al conducente, che si è allontanato dopo l’incidente. L’evento si è svolto nel contesto della manifestazione dell’orgoglio Lgbtq+ che attira ogni anno numerosi partecipanti nella capitale. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente né sull’identità del conducente.

Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un furgone è piombato sulla folla a Berlino durante il Christopher Street Day, la manifestazione dell’orgoglio Lgbtq+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone nella capitale tedesca. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 nella zona del Tiergarten, nei pressi della Lennéstraße, mentre la giornata del Pride si avviava verso la conclusione. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, il mezzo avrebbe investito diverse persone prima di terminare la propria corsa contro un albero. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Le autorità tedesche non hanno al momento chiarito se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Berlino, furgone sulla folla durante il Pride: un morto e 15 feriti, caccia al conducente

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