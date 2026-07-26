Un incidente al Gay Pride di Berlino ha causato una vittima e sedici feriti dopo che un furgone è stato lanciato sulla folla ieri sera intorno alle 22. La polizia sta cercando un uomo di 21 anni, sospettato di essere coinvolto nell’attacco. Si indaga per verificare eventuali collegamenti con ambienti islamici. Le autorità hanno avviato le ricerche e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Roma, 26 luglio 2026 - La polizia tedesca cerca un 21enne, Abdul B., sospettato dell’attentato al Gay Pride di Berlino ieri sera intorno alle 22, quando u n furgone è stato lanciato ad alta velocità sulla folla. L'uomo in fuga sarebbe noto alle forze dell’ordine perché “collegato agli ambienti islamisti", e potrebbe essere pericoloso. Secondo l’identikit diffuso dalla polizia è di corporatura snella, alto circa 1,90 metri, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. "Non avvicinarsi per alcun motivo all'uomo ricercato né cercare di stabilire un contatto diretto. Abdul B. potrebbe essere armato e pericoloso”, ha avvertito la polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furgone sulla folla al Gay Pride di Berlino, un morto e 16 feriti. La polizia cerca un 21enne vicino ad ambienti islamici

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