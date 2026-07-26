Durante le celebrazioni del Gay Pride a Berlino, un minivan bianco ha investito la folla nel parco di Tiergarten, causando un morto e sedici feriti, alcuni gravi. La polizia ha evacuato l’area immediatamente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non ci sono conferme su eventuali motivazioni o sospetti. La scena è stata isolata e le forze dell’ordine stanno indagando.

Intorno alle 22, durante le celebrazioni del Gay Pride a Berlino, un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una persona e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave: tre potrebbero non sopravvivere. C'è un sospettato, non ancora arrestato: 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad "ambienti islamisti". Sarebbe fuggito a piedi dopo che il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Furgone sulla folla a Berlino, un morto e 16 feriti: il momento dell’evacuazione

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