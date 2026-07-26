Un uomo di 21 anni, sospettato di aver travolto la folla con un furgone durante il Pride a Berlino, è ricercato dalla polizia. È appena uscito dal carcere minorile e potrebbe essere armato. È legato a ambienti islamisti e ha un aspetto snello con capelli neri. La polizia sta cercando di rintracciarlo, ma finora non ci sono conferme sulla sua posizione. La scena si è svolta in pieno giorno, con numerosi testimoni presenti.

Abdul B., 21 anni, corportatura snella e capelli neri. È questo il profilo del sospetto aggressore di Berlino, ricercato dalla polizia per essere piombato con un furgone sulla folla durante il Pride. Secondo l’annuncio diffuso in rete con la foto segnaletica, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. “Se lo incontrate, non avvicinatevi”, si legge, “potrebbe essere armato e pericoloso”. La polizia e la procura di Berlino esortando quindi la cittadinanza a chiamare immediatamente il numero delle emergenza, il 110, in caso di avvistamento del sospetto che, come ha confermato un portavoce della polizia, Florian Nath, era noto alle autorità e considerato legato ad ambienti islamisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furgone sulla folla a Berlino, si cerca Abdul B.: “Legato ad ambienti islamisti, è appena uscito dal carcere minorile. Potrebbe essere armato”

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