Furgone contro la folla al corteo Lgbtq+ caccia a un 21enne legato ad ambienti islamisti A Berlino morta una donna almeno 16 feriti – Il video

La polizia di Berlino ha identificato un uomo di 21 anni come sospettato di aver investito con un furgone una folla durante un corteo Lgbtq+ nel centro della città. L’attacco ha causato una vittima morta e almeno 16 feriti. Il sospetto è ritenuto collegato a ambienti islamisti. Gli investigatori stanno proseguendo con le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’incidente.

La polizia di Berlino ha individuato in un 21enne il sospetto responsabile dell’ attentato al Christopher Street Day, in cui è morta una donna e sono rimaste ferite almeno 16 persone. Secondo fonti di polizia citate dai media tedeschi, si tratterebbe di Abdul B., già noto alle forze dell’ordine per la sua vicinanza ad ambienti islamisti. Formalmente resta la cautela degli inquirenti sulla matrice terroristica dell’attacco: «Al momento non sappiamo ancora nulla sui possibili moventi», ha dichiarato un portavoce della polizia. Il 21enne era uscito dal riformatorio solo lo scorso maggio. July 26, 2026 Cosa è successo: il bilancio delle vittime al Tiergarten. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furgone contro la folla al corteo Lgbtq+, caccia a un 21enne «legato ad ambienti islamisti». Morta una donna, almeno 16 feriti – Il videoUn furgone ha investito la folla durante un corteo LGBTQ+ a Berlino, provocando una donna morta e almeno 16 feriti.

Furgone investe la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feriti. Identificato l'attentatore, appartiene ad ambienti islamistiUn furgone ha investito la folla durante il Pride a Berlino, causando un morto e 16 feriti.

Temi più discussi: Furgone contro la folla al Pride di Berlino: un morto e 16 feriti; Berlino, furgone sulla folla al Pride: un morto e 15 feriti, conducente in fuga; Furgone contro la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feriti; Furgone contro la folla a Berlino, panico in strada.

Furgone contro la folla al Pride di Berlino: un morto e feriti gravi. x.com

Furgone contro la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feritiIdentificato un sospettato. Ha 21 anni è uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad 'ambienti islamisti' (ANSA) ... ansa.it

Attentato a Berlino, furgone contro la folla al Gay Pride: una donna morta e 16 feriti. Identificato 21enne legato ad ambienti islamistiTerrore al Gay Pride di Berlino: ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo ... ilmessaggero.it