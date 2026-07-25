Auto contro la folla provoca feriti al Pride di Berlino sospeso il Christopher Street Day e area evacuata
Un’auto ha investito la folla durante il Pride di Berlino nel Tiergarten, provocando diversi feriti. La polizia ha evacuato l’area e sospeso l’evento del Christopher Street Day. Non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. L’incidente ha causato l’interruzione delle celebrazioni e l’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.
Un’auto si è lanciata contro la folla che festeggiava il Christopher Street Day nel Tiergarten di Berlino: la polizia parla di diversi feriti soccorsi sul posto. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione del Pride berlinese e invitato i partecipanti a lasciare l’area verso la stazione centrale. Ricercati i responsabili, ancora in fuga. Berlino, auto contro folla al Pride Secondo quanto riferito dalla polizia di Berlino, l’episodio si è consumato attorno alle 22, all’altezza della Lennéstraße, nella zona meridionale del grande parco cittadino, non lontano dalla Porta di Brandeburgo dove era in programma il concerto conclusivo della manifestazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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