auto contro la folla provoca feriti al pride di berlino sospeso il christopher street day e area evacuata

Notizia in breve

Un’auto ha investito la folla durante il Pride di Berlino nel Tiergarten, provocando diversi feriti. La polizia ha evacuato l’area e sospeso l’evento del Christopher Street Day. Non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. L’incidente ha causato l’interruzione delle celebrazioni e l’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.