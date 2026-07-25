Un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, causando numerosi feriti. L’autista è fuggito a piedi, scappando immediatamente dopo l’incidente. La polizia ha avviato le ricerche e sta cercando di identificare l’uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone ferite in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica.

Berlino, 25 luglio 2026 – Un furgone si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride di Berlino, nel parco Tiergarten. Secondo Bild, diverse persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di oggi, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L' evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Secondo un testimone che ha parlato con Bild, il furgone bianco si è lanciato a forte velocità su una folla di persone nel Tiergarten. Attualmente, 44 soccorritori sono sul posto, secondo un portavoce dei vigili del fuoco. Diversi paramedici e medici d'emergenza si sono precipitati sul luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furgone lanciato sulla folla al Pride di Berlino: “Numerosi feriti”. L’autista fuggito a piedi: è caccia all’uomo

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