Furgone contro la folla al corteo Lgbtq+ caccia a un 21enne legato ad ambienti islamisti Morta una donna almeno 16 feriti – Il video

Un furgone ha investito la folla durante un corteo LGBTQ+ a Berlino, provocando una donna morta e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato un 21enne come sospettato, ritenuto collegato a ambienti islamisti. L’attacco si è verificato nel corso dell’evento, e le autorità stanno indagando sui motivi e sui legami del giovane. La scena è stata ripresa da un video diffuso online.

La polizia di Berlino ha individuato in un 21enne il sospetto responsabile dell’ attentato al Christopher Street Day, in cui è morta una donna e sono rimaste ferite almeno 16 persone. Secondo fonti di polizia citate dai media tedeschi, si tratterebbe di Abdul B., già noto alle forze dell’ordine per la sua vicinanza ad ambienti islamisti. Formalmente resta la cautela degli inquirenti sulla matrice terroristica dell’attacco: «Al momento non sappiamo ancora nulla sui possibili moventi», ha dichiarato un portavoce della polizia. Il 21enne era uscito dal riformatorio solo lo scorso maggio. Cosa è successo: il bilancio delle vittime al Tiergarten.... 🔗 Leggi su Open.online

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Furgone sulla folla a Berlino durante il corteo LGBTQ+, almeno un morto. Diversi i feritiUn furgone bianco ha investito la folla durante il corteo LGBTQ+ a Berlino, causando almeno un morto e diversi feriti.

Temi più discussi: Berlino, furgone sulla folla al Pride: un morto e 15 feriti, conducente in fuga; Berlino: furgone sulla folla durante una manifestazione LGBTQIA+, un morto e 16 feriti; Furgone contro la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feriti; Furgone contro la folla a Berlino, panico in strada.

Furgone contro la folla al Pride di Berlino: un morto e feriti gravi. x.com

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