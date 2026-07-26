Furgone contro la folla a Berlino chi è il ricercato che si vantava con i vicini sull' attacco preparato

Un uomo di 21 anni di origine libanese, già noto alle forze dell’ordine, è ricercato dopo aver investito la folla con un furgone durante il Pride a Berlino. Il sospettato avrebbe inoltre condiviso con i vicini dettagli sull’attacco che stava preparando. La polizia ha avviato le ricerche, mentre si cerca di chiarire l’identità e le motivazioni dietro l’episodio. Non ci sono ancora notizie su eventuali arresti o dettagli sull’azione.

Per l’attacco avvenuto durante il Pride di Berlino, il ricercato è un 21enne tedesco di origine libanese, già noto alle autorità e ricercato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe confidato ai vicini di casa di stare preparando un attentato da mesi. Gli investigatori stanno verificando il suo ruolo nell’assalto con un furgone che ha provocato una vittima e numerosi feriti. Furgone contro la folla a Berlino, chi è il ricercato Il 21enne si vantava con i vicini dell'attacco preparato Le indagini e le ricerche del 21enne Furgone sulla folla al Pride, cosa è successo Furgone contro la folla a Berlino, chi è il ricercato L’uomo ricercato per l’attacco avvenuto al Pride di Berlino è Abdul B. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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