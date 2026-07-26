fuoco sfiora il bosco di sfrancesco in fumo sei ettari di vegetazione

Un incendio ha interessato circa sei ettari di vegetazione vicino al Bosco di S. Francesco, sviluppandosi nel pomeriggio di venerdì alle porte di Assisi. Le fiamme sono state alimentate da alte temperature e vento, causando danni alla vegetazione e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Alte fiamme nella notte e preoccupazione per l’ incendio che si è sviluppato alle porte di Assisi nel pomeriggio di venerdì. Bruciati circa sei ettari fra uliveti, bosco e sottobosco nella zona di ponte Santa Croce, sul versante destro dell’area dove scorre il Tescio, in via San Vitturino, in prossimità del “ Bosco di San Francesco “ che non è stato interessato dal fuoco e che è regolarmente aperto. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse per morfologia impervia del terreno, che ha reso difficoltoso l’accesso ai mezzi via terra, e delle raffiche di vento che hanno alimentato le fiamme, visibili anche da lontano. Avviate anche indagini per comprendere come si siano sviluppate le fiamme; sotto osservazione, fra le altre, le tracce lasciate dal fuoco proprio lungo via San Vitturino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuoco sfiora il Bosco di S.Francesco. In fumo sei ettari di vegetazione

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