Un incendio nel Mugello ha bruciato oltre 10 ettari di bosco. L’incendio si è sviluppato in un’area di Villore di Dicomano, richiedendo l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco e volontari. Le operazioni di contenimento sono ancora in corso, con squadre impegnate a spegnere le fiamme e a limitare i danni all’ambiente. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio né su eventuali persone coinvolte.

Vicchio (Firenze), 13 luglio 2026 – Sono 10 gli ettari di bosco andati a fuoco nell’incendio che ha interessato un’area boschiva nel Mugello, a Villore di Dicomano. Un rogo che è divampato nella notte tra il 12 e il 13 luglio e che è poi proseguito per tutta la giornata di lunedì, rendendo necessario l’intervento di numerose squadre, oltre a due Canadair. Nel tardo pomeriggio l’incendio è stato contenuto, con circa il 20 per cento di fronte ancora attivo. Il controllo, informa la Città metropolitana di Firenze, sarà assicurato anche durante la notte. Nessuna casa né infrastruttura coinvolta. Per spegnere l’incendio sono intervenuti una squadra di operai forestali della Città metropolitana di Firenze oltre a 16 squadre da tutta la provincia con mezzi terrestri e due Canadair. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, incendio in contenimento: oltre 10 ettari di bosco in fumo, numerose squadre in azione

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