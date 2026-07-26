Fuochi d’artificio il dialogo teatrale continuo del Tascabile tra Oriente e Occidente

A Bergamo, il Tascabile presenta uno spettacolo teatrale che combina dialoghi tra Oriente e Occidente. La narrazione coinvolge uno straniero che rivela un tesoro nascosto, un capitano delle guardie e un Rabbi Eisik, ciascuno con sogni opposti. La storia si concentra su una via da seguire e un tesoro da scoprire, attraverso parole e azioni di personaggi che indicano il cammino a chi decide di affrontarlo con coraggio e dedizione.

Bergamo. Uno straniero che rivela il luogo di un tesoro, un capitano delle guardie e Rabbi Eisik che seguono gli opposti sogni. Una via da seguire e un tesoro da trovare, nelle parole e nell’esempio di chi indica la via a chi, quella via, sceglie di seguirla con coraggio e dedizione. Dal racconto “Il tesoro” di Martin Buber prende idealmente forma “ Fuochi d’artificio”, spettacolo proposto sabato 25 luglio dagli attori del Teatro Tascabile di Bergamo al Teatro Renzo Vescovi, all’interno del Monastero del Carmine. L’occasione è il laboratorio “Oriente-Occidente: Pedagogie a confronto ”, dedicato alle tecniche e alle metodologie che il TTB ha sviluppato nel corso della sua storia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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