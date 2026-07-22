tascabile nel fine settimana un viaggio teatrale tra oriente e occidente

Nel fine settimana, il Teatro Renzo Vescovi ospita due spettacoli del TTB, uno sabato 25 e l’altro domenica 26 luglio. Gli eventi mettono in scena un viaggio tra Oriente e Occidente, combinando l’arte dell’attore e il teatro-danza indiano. La programmazione prevede un confronto tra tradizioni teatrali orientali e linguaggi contemporanei, offrendo un’esperienza teatrale che unisce diverse culture in un’unica proposta.

GLI APPUNTAMENTI. Sabato 25 e domenica 26 luglio il Teatro Renzo Vescovi ospita due spettacoli del TTB tra arte dell’attore e teatro-danza indiano. Un fine settimana dedicato all’incontro tra tradizioni teatrali orientali e linguaggi contemporanei. Sabato 25 e domenica 26 luglio il Teatro Tascabile di Bergamo propone due appuntamenti al Teatro Renzo Vescovi, in via Bartolomeo Colleoni 21, nel cuore di Città Alta. Entrambe le serate inizieranno alle 20.30. Il primo appuntamento, in programma sabato 25 luglio, è «Fuochi d’artificio», spettacolo-dimostrazione dedicato all’arte dell’attore tra Oriente e Occidente. La rappresentazione riunisce una serie di brani teatrali differenti per stile e costruzione, collegati da introduzioni e commenti esplicativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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