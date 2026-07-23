Oriente–Occidente | pedagogie a confronto | settimana di lavoro con il Teatro Tascabile
Dal 25 al 31 luglio si svolge al Monastero del Carmine di Bergamo una settimana dedicata al confronto tra pedagogie orientali e occidentali, organizzata dal Teatro Tascabile di Bergamo. L’evento fa parte delle “Settimane d’arte” e include un programma di attività e incontri, tutti condotti dal TTB. La settimana si focalizza su pratiche e metodologie pedagogiche provenienti da culture diverse.
Dal 25 al 31 luglio le “Settimane d’arte” del TTB propongono, al Monastero del Carmine di Bergamo, “Oriente–Occidente: pedagogie a confronto. Una settimana di lavoro con il TTB”. Il secondo appuntamento del 2026 dopo “Il movimento della tradizione. Dal Kutiyattam al Kathakali”, che ha visto la presenza a Bergamo della straordinaria Kapila Veenu, si inserisce nel ciclo di incontri avviato dal Tascabile nel 2024 e dedicato alle pratiche e alle riflessioni sul teatro contemporaneo. Un percorso che attraversa l’esperienza dei maestri del Novecento europeo e le contaminazioni tra i differenti linguaggi della scena, dalla danza al cinema, dalle arti visive alla musica, con particolare attenzione alle tradizioni dei teatri asiatici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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