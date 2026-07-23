Oriente–Occidente | pedagogie a confronto | settimana di lavoro con il Teatro Tascabile

Notizia in breve

Dal 25 al 31 luglio si svolge al Monastero del Carmine di Bergamo una settimana dedicata al confronto tra pedagogie orientali e occidentali, organizzata dal Teatro Tascabile di Bergamo. L’evento fa parte delle “Settimane d’arte” e include un programma di attività e incontri, tutti condotti dal TTB. La settimana si focalizza su pratiche e metodologie pedagogiche provenienti da culture diverse.