Tre escursionisti stranieri sono stati soccorsi nel primo pomeriggio del 26 luglio dopo essere stati colpiti da un temporale mentre percorrevano la ferrata Bolver Lugli nelle Pale di San Martino. Un fulmine ha colpito il cavo della ferrata, sbalzando un escursionista sulle rocce e provocandogli ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito e portato in salvo le persone coinvolte.

TRENTO - Tre escursionisti stranieri sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, 26 luglio, dopo essere stati colti da un temporale mentre si trovavano impegnati a percorrere la ferrata Bolver Lugli nelle Pale di San Martino. Escursionisti sorpresi dal temporale La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.30, dopo che un fulmine aveva centrato il cavo della ferrata sul quale stavano proseguendo, generando una scossa che li ha colpiti, senza provocare loro lesioni ma sbalzando uno di loro sulle rocce e causandogli una contusione al volto. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso, mentre quattro operatori della Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fulmine centra il cavo della ferrata, escursionista viene sbalzato sulle rocce: ferito al volto

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