Giovane escursionista brindisino ferito sulle Alpi | recuperato in elicottero
Un giovane escursionista di 28 anni, proveniente da Brindisi, è stato ferito ieri pomeriggio sulle Cime d’Auta, nel Bellunese, durante un percorso sulla Ferrata Piccolin. L’incidente si è verificato durante un’escursione in montagna, e il soccorso è stato effettuato tramite un intervento in elicottero. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulla natura delle ferite.
Un escursionista 28enne di Brindisi è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri (sabato 23 maggio) sulle Cime d’Auta, nel Bellunese, durante un’escursione lungo la Ferrata Piccolin.L’allarme è scattato intorno alle 15.15, quando la Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto è stata attivata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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