Giovane escursionista brindisino ferito sulle Alpi | recuperato in elicottero

Notizia in breve

Un giovane escursionista di 28 anni, proveniente da Brindisi, è stato ferito ieri pomeriggio sulle Cime d’Auta, nel Bellunese, durante un percorso sulla Ferrata Piccolin. L’incidente si è verificato durante un’escursione in montagna, e il soccorso è stato effettuato tramite un intervento in elicottero. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulla natura delle ferite.