Perde il controllo della moto e viene sbalzato sull' asfalto | 74enne grave in Rianimazione al Maggiore

Notizia in breve

Un uomo di 74 anni è grave in Rianimazione dopo aver perso il controllo della moto e essere stato sbalzato sull'asfalto durante un incidente a Bobbio. L'incidente è avvenuto giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del motociclista sono risultate critiche. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.