Perde il controllo della moto e viene sbalzato sull' asfalto | 74enne grave in Rianimazione al Maggiore

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 74 anni è grave in Rianimazione dopo aver perso il controllo della moto e essere stato sbalzato sull'asfalto durante un incidente a Bobbio. L'incidente è avvenuto giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del motociclista sono risultate critiche. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 74enne è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì 4 giugno a Bobbio, in provincia di Piacenza. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, forse a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

Video Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

Notizie e thread social correlati

Paura a Fontanellato, sbalzato sull'asfalto dopo la caduta in moto: 25enne grave al MaggioreUn giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto e aver sbalzato sull'asfalto in via Sandro Pertini a Fontanellato.

Perde il controllo della moto e viene sbalzato in un fosso a Roncoferraro: 28enne morto sul colpoUn motociclista di 28 anni ha perso il controllo della moto e è stato sbalzato in un fosso lungo la provinciale Ostigliese a Roncoferraro.

Temi più discussi: Grave incidente sulla statale, perde il controllo della moto e finisce a terra. In azione i soccorritori; Perde il controllo della moto sull’Orientale sarda, morto un 34enne di Orosei; Tragedia in pista a Vallelunga: perde il controllo della moto, morto il pilota romano Riccardo Fuso; Perde il controllo della moto prima della curva, si schianta contro la roccia. In rianimazione.

perde il controllo dellaPerde il controllo della moto e si schianta sulla statale: una vittimaStava percorrendo una delle principali arterie del territorio quando, per cause ancora in corso di accertamento, qualcosa è andato improvvisamente storto. In ... thesocialpost.it

perde il controllo dellaPerde il controllo della moto e si schianta: morto un 32enneUn uomo di 32 anni, residente a Sora, ha perso la vita nella mattinata di oggi in un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. La tragedia si è ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web