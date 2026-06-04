Perde il controllo della moto e viene sbalzato sull' asfalto | 74enne grave in Rianimazione al Maggiore
Un uomo di 74 anni è grave in Rianimazione dopo aver perso il controllo della moto e essere stato sbalzato sull'asfalto durante un incidente a Bobbio. L'incidente è avvenuto giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del motociclista sono risultate critiche. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.
Un 74enne è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì 4 giugno a Bobbio, in provincia di Piacenza. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, forse a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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