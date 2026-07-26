La Ferrari ha concluso il Gran Premio di Ungheria 2026 con un quarto e un quinto posto. Fred Vasseur ha commentato che la squadra ha commesso troppi errori durante la gara e ha sottolineato che in questa tipologia di corse non è possibile sbagliarne. Il risultato finale è considerato deludente, considerando le aspettative e l’andamento positivo del venerdì per entrambi i piloti della scuderia.

Termina con un quarto ed un quinto posto il Gran Premio di Ungheria 2026 della Ferrari. Un risultato indubbiamente deludente, visti i favori del pronostico ed il venerdì incoraggiante vissuto da entrambi i piloti della rossa. L’Hungaroring doveva essere la gara della svolta per il team italiano che invece soffre terribilmente in gara, soprattutto con la gomma hard, e chiude con entrambe le monoposto fuori dal podio. Un boccone amaro da digerire per il Team Principal Frederic Vasseur che, ai microfoni di Sky Sport, ha cercato di mantenere la lucidità commentando la gara: “Non è un buon risultato. Quando fai un uno-due venerdì ti aspetti molto di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fred Vasseur deluso: “Abbiamo commesso troppi errori, in gare come questa non si può sbagliare”

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