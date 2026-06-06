Fred Vasseur, il team principal della Ferrari, si trova in ospedale e non parteciperà alle qualifiche del GP di Monaco. Le sue condizioni cliniche non sono state specificate. La squadra ha annunciato che un sostituto prenderà il suo posto durante le sessioni di oggi. La presenza del sostituto non è stata ancora comunicata ufficialmente. La situazione si concentra sulla gestione temporanea del team durante l'assenza di Vasseur.

? Punti chiave? In Breve Fred Vasseur in ospedale: la Ferrari conferma l’assenza del team principal a Montecarlo. Fred Vasseur rimarrà sotto osservazione presso una struttura medica locale dopo aver effettuato alcuni controlli medici. Il comunicato ufficiale della Ferrari conferma che il dirigente di 58 anni non sarà presente oggi nei box per le attività del Gran Premio di Montecarlo. L’assenza del general manager e team principal influenzerà la gestione del team durante le sessioni cruciali di questo sabato. Il vertice della scuderia non parteciperà alle terze prove libere, che si sono svolte alle 12.30, né sarà presente per le qualifiche programmate alle ore 16. La formazione ufficiale non ha fornito dettagli aggiuntivi sulle condizioni cliniche, limitandosi a esprimere l’augurio per una pronta guarigione e la speranza di rivederlo presto in pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - GP Monaco: Fred Vasseur in ospedale, la Ferrari senza il suo leader

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