Il team di Formula 1 si prepara per il Gran Premio di Budapest, dopo due weekend positivi grazie a un intenso lavoro di squadra. Il direttore ha dichiarato che il circuito ungherese potrebbe favorire le prestazioni e ha espresso l’obiettivo di mantenere la disciplina delle ultime gare. L’obiettivo è continuare a ottenere risultati costanti, anche se si sottolinea che ogni gara presenta sfide diverse.

"Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta l'Hungaroring potrebbe adattarsi un po' meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla". Così Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, in vista del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. "Come sempre, sarà l'esecuzione a fare la differenza: dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - F1, Vasseur: "Il circuito può aiutarci. In Ungheria voglio la disciplina delle ultime gare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why four Straight Mode zones could help Ferrari in Hungary

Notizie e thread social correlati

F1, Frederic Vasseur: “Segnali positivi nelle ultime gare, ma ogni weekend rappresenta una storia a sé”Nella stagione di Formula 1, il team di Frederic Vasseur si presenta al Gran Premio d’Austria con aspettative alte.

Vasseur lancia la Ferrari verso il Mondiale: “Segnali positivi nelle ultime gare”La Ferrari arriva al Gran Premio d’Austria dopo il successo di Lewis Hamilton a Barcellona.

Temi più discussi: F1 | Ferrari scalpita per Budapest, Vasseur inchioda: Pista migliore, ma...; Che Ferrari vedremo a Spa? Vasseur non si sbilancia: Squadra unita, piloti che lavorano bene; F1 | Vasseur: Ci aspettavamo un weekend difficile, ma abbiamo fatto un buon lavoro. E in Ungheria...; Ferrari, Vasseur avverte: Spa sarà una sfida. D'Ambrosio: Ogni dettaglio farà la differenza.

#F1, #Vasseur: Non voglio sognare, ma il margine non è enorme e possiamo lottare x.com

Fred Vasseur: Leclerc ha sollevato il piede, non so cosa sia successo all'ultima curva, ha perso almeno una posizione da Russell. Norris sarà penalizzato, quindi recupereremo una posizione in ogni caso. I distacchi sono minimi, la gara sarà lunga e anche qu reddit

F1 | Vasseur frena l’euforia in casa Ferrari: Il difficile arriva adesso – GP BelgioVasseur predica calma in casa Ferrari dopo la vittoria di Silverstone: Spa sarà una delle sfide più difficili della stagione ... f1ingenerale.com

F1 | Ferrari, Vasseur sul successo di Leclerc a Silverstone: La migliore iniezione di fiducia che potesse ricevereIl Gran Premio di Gran Bretagna ha segnato un punto di svolta nella stagione di Charles Leclerc. Sul circuito di ... msn.com