Vasseur attacca la Fia | La Ferrari ha fatto delle scelte e poi hanno cambiato le regole
Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha criticato la FIA, affermando che la Ferrari aveva preso determinate decisioni e successivamente le regole sono state modificate. Durante un’intervista, ha spiegato che le scelte fatte da altri team sono state poi oggetto di cambiamenti nelle normative, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La discussione riguarda le modifiche regolamentari e il modo in cui sono state applicate nel corso della stagione.
Che si tratti di partire davanti, in seconda o in terza fila, i primi GP del 2026 ci hanno detto di una Ferrari SF-26 dallo scatto eccezionale, con Leclerc e Hamilton spesso in testa dopo la prima curva. Un vantaggio non da poco, frutto di una precisa scelta tecnica in grado di superare una delle principali criticità delle nuove power unit, che però rischia di diventare sempre meno rilevante dopo le modifiche al regolamento adottate dalla Fia. E allora Vasseur non ci sta: "Quello che è successo è ingiusto nei confronti della Ferrari, le altre squadre non sono state corrette". Difficile dare torto al Team Principal del Cavallino, che in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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