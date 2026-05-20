Vasseur attacca la Fia | La Ferrari ha fatto delle scelte e poi hanno cambiato le regole

Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha criticato la FIA, affermando che la Ferrari aveva preso determinate decisioni e successivamente le regole sono state modificate. Durante un’intervista, ha spiegato che le scelte fatte da altri team sono state poi oggetto di cambiamenti nelle normative, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La discussione riguarda le modifiche regolamentari e il modo in cui sono state applicate nel corso della stagione.

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