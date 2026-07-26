Fratelli d’Italia ’Festa’ con tesseramento

Una serata di militanza e riflessione politica si è svolta al porto di Marina di Grosseto, organizzata dal circolo locale di un partito di centrodestra. Durante l’evento, è stato aperto il tesseramento e si sono tenuti interventi sul futuro politico locale e nazionale. La “Festa d’Estate” ha coinvolto i partecipanti in un momento di confronto, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nel territorio in vista delle prossime elezioni.

GROSSETO Una serata di militanza, ma anche un momento di profonda riflessione politica in vista dei futuri appuntamenti elettorali. La "Festa d’Estate", organizzata dal Circolo "Butelli" di Fratelli d’Italia al porto di Marina di Grosseto, ha trasformato la struttura nel palcoscenico del rilancio del partito di Giorgia Meloni nel territorio. L’appuntamento non è stato solo un’occasione conviviale, ma un punto fermo nella strategia in vista del 2027, anno cruciale per le elezioni comunali di Grosseto e per le politiche nazionali. Ad aprire il dibattito è stato Luca Vitale, presidente del circolo grossetano e consigliere comunale. Vitale ha rivendicato con orgoglio l’operato della Giunta Vivarelli Colonna, sottolineando il ruolo determinante svolto da FdI. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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