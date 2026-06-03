Sabato pomeriggio, piazza Garibaldi a Santa Fiora ospiterà l’evento di tesseramento del Circolo Arci Amiata ’La Rogaia’. La festa in piazza prevede attività e iniziative per coinvolgere i partecipanti e promuovere l’iscrizione. L’appuntamento si svolge nel centro del paese e coinvolge i membri del circolo e i cittadini interessati. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti e senza ulteriori dettagli organizzativi pubblicamente comunicati.

Sarà piazza Garibaldi, a Santa Fiora, ad accogliere nel pomeriggio di sabato la festa di tesseramento del Circolo Arci Amiata ’La Rogaia’. L’iniziativa si svolgerà dalle 16.30 alle 22 e rappresenterà un’occasione per presentare alla cittadinanza le attività e i progetti che il nuovo circolo intende sviluppare sul territorio amiatino. Il percorso dell’associazione è già iniziato nei mesi scorsi con una serie di appuntamenti dedicati alla partecipazione e alla memoria collettiva. In occasione della Giornata internazionale della donna, il circolo ha promosso una lettura pubblica, mentre per la ricorrenza del 25 Aprile ha organizzato una passeggiata fino al Campo dei Partigiani, rendendo omaggio ai valori della Resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La Rogaia’ si presenta. Festa in piazza per il tesseramento

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