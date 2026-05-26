Da Donzelli a Sangiuliano alla Festa Tricolore di Fratelli d’Italia focus sulle aree interne

Notizia in breve

Durante la “Festa Tricolore” di Fratelli d’Italia, si sono svolti interventi di figure politiche come Donzelli e Sangiuliano. Le due giornate hanno visto incontri su temi di politica, giovani, sport e cultura, con un focus specifico sulle aree interne. Sono stati organizzati dibattiti e momenti di confronto, senza interventi pubblici di altre figure o eventi ufficiali di rilievo. La manifestazione si è concentrata sul futuro di queste zone e sulla promozione delle iniziative legate alle tematiche territoriali.