Da Donzelli a Sangiuliano alla Festa Tricolore di Fratelli d’Italia focus sulle aree interne

Da anteprima24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la “Festa Tricolore” di Fratelli d’Italia, si sono svolti interventi di figure politiche come Donzelli e Sangiuliano. Le due giornate hanno visto incontri su temi di politica, giovani, sport e cultura, con un focus specifico sulle aree interne. Sono stati organizzati dibattiti e momenti di confronto, senza interventi pubblici di altre figure o eventi ufficiali di rilievo. La manifestazione si è concentrata sul futuro di queste zone e sulla promozione delle iniziative legate alle tematiche territoriali.

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Tempo di lettura: 3 minuti Due giornate dedicate al confronto politico, ai giovani, allo sport, alla cultura e soprattutto al futuro delle aree interne. È questo lo spirito della “Festa Tricolore”, in programma il 5 e 6 giugno presso la Villa Comunale di Apice, iniziativa promossa da Fratelli d’Italia Apice che porterà nel Sannio esponenti nazionali del partito, amministratori, associazioni e cittadini, culturale e sociale. Tra gli ospiti principali figurano Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, il viceministro Edmondo Cirielli, il sottosegretario Antonio Iannone, il senatore Sergio Rastrelli, il deputato Marco Cerreto e il senatore Domenico Matera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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