Francia Vigili del Fuoco al lavoro sugli incendi nella Gironda

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vigili del fuoco francesi e le forze militari sono impegnati nello spegnimento di incendi boschivi nella regione della Gironda, nel sud-ovest del paese. Le fiamme, attive da quattro giorni, si stanno diffondendo rapidamente. Le operazioni di lotta agli incendi sono in corso da parte di squadre specializzate e militari, che cercano di contenere la propagazione del fuoco. Non sono stati ancora segnalati danni significativi o evacuazioni.

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I vigili del fuoco francesi e le squadre militari stanno combattendo gli incendi boschivi che si propagano rapidamente nella regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia, mentre le fiamme continuano a diffondersi per il quarto giorno consecutivo. I vigili del fuoco stanno operando in condizioni difficili, tra fumo denso e fiamme intense. Le autorità hanno intensificato gli interventi di emergenza a Bordeaux, dove il Parc des Expositions è stato trasformato in un centro di evacuazione per le persone costrette ad abbandonare le proprie case. Il personale militare francese sta fornendo supporto alle operazioni di soccorso insieme agli operatori sanitari che assistono gli sfollati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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