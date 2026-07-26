Il vento ha alimentato di nuovo le fiamme in Gironda, dove l’incendio ha già bruciato 42.000 ettari di terreno. Circa 220.000 persone sono state costrette a evacuare le zone vicine, tra cui l’area intorno al bacino di Arcachon e le periferie di Bordeaux. Le fiamme continuano a minacciare le aree urbane e rurali della regione.

Il vento ha nuovamente alimentato le fiamme nel dipartimento francese della Gironda. Il vasto incendio, che ha devastato l’area intorno al bacino di Arcachon e che ora minaccia la periferia dell’area metropolitana di Bordeaux, ha bruciato 42.000 ettari di terreno, come annunciato dalla prefettura della Gironda in un bollettino diffuso all’alba di oggi. Lo riferisce Bfm Tv, secondo cui la prefettura ha specificato che l’autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per precauzione per un tratto di 60 chilometri. Nello specifico, i Comuni di Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios e Cestas sono stati evacuati a scopo precauzionale. Questo porta a 220. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, nella Gironda gli incendi bruciano 42mila ettari: 220mila le persone sfollate

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