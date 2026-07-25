Incendi in Francia vigili del fuoco in azione a Lacanau

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vigili del fuoco stanno combattendo un incendio a Lacanau, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme interessano la regione della Gironda, con interventi in corso per contenerle. Nessuna informazione su feriti o evacuazioni. La situazione rimane critica, ma non ci sono aggiornamenti su eventuali danni o cause. La lotta contro le fiamme continua senza sosta.

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I vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme a Lacanau, tra i centri più colpiti dal vasto incendio che sta devastando la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Il ministro degli Interni francese Laurent Nunez ha affermato che l’imponente aereo A400M si unirà ad altri 18 aerei ed elicotteri che lanciano acqua e ritardanti, impegnati in “lunga e molto difficile” battaglia contro gli incendi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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