Francesco Inzoli impartisce una lezione di lungo | misura internazionale respira una nuova dimensione
Un atleta ha conquistato la prima posizione nel salto in lungo durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti allo Stadio Ridolfi di Firenze. La sua prestazione si è distinta per la distanza raggiunta, attirando l'attenzione tra le prove in programma. La gara si è svolta sotto il sole pomeridiano, con una folla di appassionati che ha seguito attentamente ogni salto.
Francesco Inzoli si merita un posto in prima fila nella ricchissima copertina della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti, in virtù della splendida prestazione fornita nel salto in lungo sulla pedana dello Stadio Ridolfi di Firenze. Il 21enne lombardo è volato a 8.27 metri con 1,5 ms di vento a favore in occasione del primo tentativo, migliorando di due centimetri il proprio personale siglato due settimane fa in occasione dei campionati U23 a Molfetta ed entrando sempre di più in una nuova dimensione di respiro internazionale. Medaglia di bronzo agli Europei U18 nel 2022, quando fu Mattia Furlani a conquistare il titolo... 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Francesco Inzoli sconfina nella nuova dimensione: lungo del futuro, misura d’eccellenza. Furlani avvicinatoDurante i Campionati Italiani U23 di atletica a Molfetta, Francesco Inzoli ha ottenuto un risultato notevole, superando le sue precedenti prestazioni...
Gabriele Chilà sbarca in una nuova dimensione: misura di livello mondiale nel lungo, peccato per la “bavetta”. E Inzoli…Gabriele Chilà ha raggiunto un nuovo traguardo nel suo percorso sportivo, attestandosi a livello mondiale nel lungo.