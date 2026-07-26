Francesco Inzoli impartisce una lezione di lungo | misura internazionale respira una nuova dimensione

Notizia in breve

Un atleta ha conquistato la prima posizione nel salto in lungo durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti allo Stadio Ridolfi di Firenze. La sua prestazione si è distinta per la distanza raggiunta, attirando l'attenzione tra le prove in programma. La gara si è svolta sotto il sole pomeridiano, con una folla di appassionati che ha seguito attentamente ogni salto.