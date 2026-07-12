Durante i Campionati Italiani U23 di atletica a Molfetta, Francesco Inzoli ha ottenuto un risultato notevole, superando le sue precedenti prestazioni e segnando un salto di qualità nella sua carriera. La competizione ha visto il suo ingresso in una nuova dimensione, con un risultato che ha attirato l’attenzione nel settore. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla disciplina o sulla misura raggiunta.

Francesco Inzolia è entrato in una nuova dimensione, inventandosi il balzo atteso da qualche anno e facendo saltare il banco in occasione dei Campionati Italiani U23 di atletica, andati in scena a Molfetta. Il 21enne milanese ha trovato un eccellente asse di battuta sfruttando al meglio il vento al limite del consentito per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici (2,0 ms) ed è atterrato a 8.25 metri. L’alfiere delle Fiamme Gialle ha migliorato di ben 29 centimetri il proprio personale siglato la scorsa estate ed è riuscito a mostrare tutto il suo talento, rimasto un po’ inespresso nelle ultime stagioni. Già bronzo agli Europei U18 nel 2022, quando fu Mattia Furlani a vincere la gara in quel di Gerusalemme, Francesco Furlani è diventato il quarto italiano di sempre a livello assoluto: meglio hanno fatto soltanto Andrew Howe (8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Inzoli sconfina nella nuova dimensione: lungo del futuro, misura d’eccellenza. Furlani avvicinato

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