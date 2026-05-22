Gabriele Chilà ha raggiunto un nuovo traguardo nel suo percorso sportivo, attestandosi a livello mondiale nel lungo. Tuttavia, durante l’evento tenutosi sulla pedana di Castelporziano, si è verificata una piccola inconvenienza, legata a una “bavetta” che ha attirato l’attenzione. La manifestazione si è svolta nella provincia di Roma e ha visto la partecipazione di altri atleti, tra cui un atleta noto come Inzoli. La competizione ha messo in evidenza la crescita di Chilà nel panorama internazionale.

Gabriele Chilà ha svoltato ed è entrato in una nuova dimensione, anche se supportato da una bava di evento leggermente eccessiva sulla pedana di Castelporziano (in provincia di Roma). Il 28enne calabrese ha infatti animato la gara di salto in lungo con una prestazione degna di nota: 8.24 metri, ma purtroppo con 2,1 ms di vento a favore (appena oltre il limite di 2,0 ms imposto per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici). Il salto in lungo tricolore è sicuramente in fermento e alle spalle di Mattia Furlani, Campione del Mondo in carica e fresco di un superbo 8.43 in Diamond League (a quattro centimetri dal primato nazionale di Andrew Howe), arrivano ulteriori conferme oltre a quelle di Chilà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gabriele Chilà sbarca in una nuova dimensione: misura di livello mondiale nel lungo, peccato per la “bavetta”. E Inzoli…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, la petizione della Curva Sud: “Riportiamo questo sport a una dimensione più umana e a misura di tifoso”Prima del fischio d’inizio di Milan-Torino, la Curva Sud ha esposto uno striscione chiaro: “Per un calcio più giusto e popolare”.

Milan Futuro, che peccato! Sconfitta di misura con la Real CalepinaCi sono sconfitte che fanno più male di altre, un po’ perché inaspettate e un po’ perché sembrano interrompere un percorso di crescita ben avviato.