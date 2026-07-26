Francesca Chillemi ha annunciato la fine delle riprese della terza stagione di “Viola come il mare”, che si concluderanno con un video in cui saluta il pubblico. La serie continuerà con Rodrigo Guirao Díaz come protagonista maschile nella prossima stagione, prevista per l’anno successivo. La frase “Il nostro viaggio è finito” è stata pronunciata dalla attrice, che ha augurato una buona estate ai fan.

“Il nostro viaggio è finito. Vi auguriamo una buona estate”. Così esordisce in video Francesca Chillemi, salutando il fine riprese della terza stagione di ‘Viola come il mare 3’, che per il prossimo anno vedrà come protagonista maschile Rodrigo Guirao Díaz. Francesca comunica al grande pubblico che Guirao partirà per l’Argentina per qualche mese, ma poi tornerà in Italia. Col suo sorriso smagliante Rodrigo dá conferma del rientro post vacanziero nel nostro Paese: “Torno perché c’è una cosa molto importante che devo fare e vedere: Viola come il mare 3”. La fiction nel suo sequel pregno di novità, sarà infatti trasmessa su Mediaset Infinity e canale 5. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz: “Il nostro viaggio è finto. Vi auguriamo una buona estate in attesa di vederci in tv”

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Rodrigo Guirao Díaz la novità al fianco di Francesca Chillemi in Viola come il mare 3

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